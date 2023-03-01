Göç İdaresi Başkanlığı: '600 bin Suriyelinin İstanbul'a götürüldüğü iddiaları tamamen asılsızdır'

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bir televizyon kanalının sabah programında Göç İdaresi Başkanlığı ve personelinin mesnetsiz ifadelere maruz bırakıldığı ve yine gerçekliği olmayan verilerin kaynak gösterilmeksizin iddia yoluyla dolaşıma sokulmak istendiği görülmüştür. Mevzubahis programda ortaya atılan ’600 bin Suriyelinin İstanbul’a götürüldüğüne ve bilet paralarının Göç İdaresi Başkanlığı tarafından karşılandığına’ ilişkin iddialar tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Yüzyılın en büyük felaketi olarak değerlendirilen depremin ardından milletimizin, hatta dünyanın farklı ülkelerinin seferber olduğu bugünlerde provokasyonun dahi sınırlarını zorlayan sorumsuzca açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir. Söz konusu gerçek dışı açıklama da deprem sonrası ortaya atılan diğer iddialar gibi, bugüne kadar farklı yol ve yöntemlerle ülkemizde yaşayan yabancılar üzerinden gerçekleştirilen dezenformasyon ve algı yönetimi çalışmalarının yeni bir boyutu olarak değerlendirilmektedir. Göç İdaresi Başkanlığı olarak kamu kuruluşlarıyla, STK’larla ve uluslararası göç kuruluşlarıyla irtibatlı bir şekilde afet sürecinde de göç yönetimini kesintisiz bir şekilde sürdürmekteyiz. Bu kapsamda deprem bölgesinde yaşayan yabancıların farklı illere çıkışları kayıtlı ve izinli olarak sağlanmaktadır. Ayrıca sorumlulukları gereği bu ülkeye en iyi şekilde hizmet eden mesai arkadaşlarımızı ve Başkanlığımızı zan altında bırakan gerçek dışı ifadeleri de kabul etmiyoruz. Medya kuruluşlarımız başta olmak üzere kamuoyunun bu tür açıklamalara ve iddia sahiplerine itibar etmemesi, doğru bilgi için resmi kurumları takip etmesi büyük önem arz etmektedir” denildi.