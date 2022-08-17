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Göç İdaresi Başkanlığına kadın genel müdür

Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürlüğü görevine atanan Gözde Özkorul, Türkiye'deki en genç kadın genel müdürlerden biri oldu.

Göç İdaresi Başkanlığına kadın genel müdür
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 12 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Göç

İdaresi Başkanlığına da atamalar yapılmıştı. Halihazırda Yabancılar Genel Müdür Vekili görevini yürüten Gözde Özkorul’un aynı göreve asaleten ataması yapıldı. Özkorul, beş genel müdürün görev yaptığı başkanlıkta tek kadın genel müdür olarak görev yürütecek.

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Türkiye’deki en genç kadın genel müdürlerden

33 yaşındaki Gözde Özkorul, söz konusu atamayla birlikte Türkiye’deki en genç kadın genel müdürlerinden biri oldu. Yaklaşık üç yıl yabancıların turistik açıdan uğrak yeri olan Antalya’da İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevini yürüten Özkorul’un atandığı Yabancılar Genel Müdürlüğü, ikamet izinleri, sınır kapıları, Türk soylular ve akraba topluluklar ile vizeyle ilgili iş ve işlemlere bakıyor.

İHA
Editör

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