Göç yolculuğundaki Leylekler İstanbul'da havadan görüntülendi

Baharın müjdeleyicisi olan leylekler göç ederken sürü halinde İstanbul Arnavutköy'de mola verdi. Yeşil alanlarda

Göç yolculuğundaki Leylekler İstanbul'da havadan görüntülendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Baharın müjdeleyicisi olan leylekler göç ederken sürü halinde İstanbul Arnavutköy’de mola verdi. Yeşil alanlarda

Güzel görüntüler oluşturan leylekler havadan görüntülendi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen leylekler Avrupa yolculuğunda Arnavutköy’de mola verdi. Sazlıbosna mevkiinde mola veren leylekler renkli görüntüler oluşturdu. Leylekler drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde sürüler halindeki leyleklerin baraj kıyısında mola verdiği görüldü.