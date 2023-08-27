Göç yolundaki leyleklerin gökyüzündeki dansı
Türkiye'den Afrika'ya göç eden leylekler Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu.
Türkiye’den Afrika’ya göç eden leylekler Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu.
Yaz aylarını Türkiye’de ve Avrupa ülkelerinde geçiren leylekler kışı geçirecekleri Afrika’ya doğru yola çıktı. Uluabat, Gölyazı, Eskikaraağaç ağırlıklı olarak konaklayan leylekler Bursa semalarında güzel görüntüler oluşturdu. Hava akımını yakalayıp ahenkle süzülen leylekler kameraya böyle yansıdı.