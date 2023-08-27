Göç yolundaki leyleklerin gökyüzündeki dansı

Türkiye'den Afrika'ya göç eden leylekler Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu.

Göç yolundaki leyleklerin gökyüzündeki dansı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Türkiye’den Afrika’ya göç eden leylekler Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu.

Yaz aylarını Türkiye’de ve Avrupa ülkelerinde geçiren leylekler kışı geçirecekleri Afrika’ya doğru yola çıktı. Uluabat, Gölyazı, Eskikaraağaç ağırlıklı olarak konaklayan leylekler Bursa semalarında güzel görüntüler oluşturdu. Hava akımını yakalayıp ahenkle süzülen leylekler kameraya böyle yansıdı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı