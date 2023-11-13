Göçmen botundaki bebek denize düştü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçerken düzensiz göçmen botundan denize düşerek kaybolan bebek için Türkiye Sahil Güvenliği çalışma arama kurtarma çalışması başlattı.

Göçmen botundaki bebek denize düştü
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçerken düzensiz göçmen botundan denize düşerek kaybolan bebek için Türkiye Sahil Güvenliği çalışma arama kurtarma çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, bir düzensiz göçmen grubunun Yunanistan’ın Midilli Adasına ulaştığının ve düzensiz göçmen beyanına göre Türk kıyılarından ayrıldıktan kısa bir süre sonra grup içerisinden bir düzensiz göçmenin bebeğinin denize düştüğünün Yunan makamlarınca bildirilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Bölgeye derhal Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Yapılan çalışmalarda şimdiye kadar her hangi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman