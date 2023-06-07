Göçmenler Yunanistan'da nehirdeki adacıkta mahsur kaldı

Edirne’den yasa dışı yollarla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçen yaklaşık 100 göçmen, nehir üzerindeki adacıkta mahsur kaldı. Göçmenler yayımladıkları video ile yardım istedi.

Edirne’den yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçen yaklaşık 100 göçmen, Batı Trakya’daki Dedeağaç (Evros) ilinde Meriç Nehri üzerindeki Maraya adacığında mahsur kaldı. İnsan kaçakçılarının ölüme terk ettiği aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin 5 gündür adacıkta mahsur kaldıkları ortaya çıktı. Durumlarını anlatan bir video çekerek paylaşan göçmenler, günlerdir yiyecek ve içecek bulamadıklarını, “SOS“ ile yardım istediklerini ama kimsenin gelmediğini belirttiler.

"İki tarafa da geçemiyoruz"

Görüntülerde açıklama yapan göçmenler, "Biz çocuk çoluk çocuk aç sefil bir halde burada bekliyoruz. Çocuk ve kadınlar var. Bize yardım edilip bu adadan kurtarılmayı bekliyoruz. Diğer tarafa da (Türkiye) geçemiyoruz. Yunan tarafını yardım için defalarca aradık ama hiç yardım alamıyoruz. Çok küçük çocuklar var, bize yardım edin” dedi.

Yunanistan basını ise adacık üzerindeki göçmenlerin kurtarılması için sınır makamlarının Ankara ile temasta olduğunu ileri sürdü.