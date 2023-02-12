Göçük altındaki küçük çocuk 136. saatte Aydınlı sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı

Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarına destek veren Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bir enkazda yaptıkları çalışmada 136. saatte göçük altında kalan bir çocuğu sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem, 10 ilde etkili olurken, birçok bina depremin şiddeti ile yerle bir oldu. Binlerce kişi hayatını kaybederken, bölgede arama kurtarma çalışmaları da aralıksız olarak devam ediyor. Yaşanan depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gelen Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Hatay’da bir apartmanın enkazında çalışma başlattı. Ekipler, yapılan çalışmada enkaz altında bulunan bir çocuğa ulaşarak, sağ salim kurtulmasını sağladı. Depremin 136’ncı saatinde sağ olarak kurtarılan küçük çocuk, ilk müdahalenin ardından Sahra Hastanesi’ne kaldırıldı. Oradan da ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopter ile Adana’ya nakledildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Hatay’da göçük altından kalan çocuk enkazdan sağ olarak İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli ekiplerimiz tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen çalışma ile depremin 136. saatinde enkaz altından kurtarılarak ilk olarak Sahra Hastanesi’ne oradan da ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopter ile Adana’ya nakledilmiştir. Ekiplerimiz başta olmak üzere bölgede 7-24 kesintisiz görev yapan tüm çalışma gruplarına minnettarız. Dualarımız sizinle. İyi ki varsınız” ifadelerine yer verildi.