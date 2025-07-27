Gök vatanın bekçisi yerli ve milli olarak geliştirilen GÖKHAN füzesi

GÖKHAN füzesi hakkında konuşan TÜBİTAK SAGE Müdürü Kemal Topalömer, "GÖKHAN füzesi bizim ilk defa Türkiye’de sıvı yakıtlı milli ramjet motorlu geliştirdiğimiz bir hava hava füzesi. GÖKHAN füzesi gök vatanımızın artık önemli bir bekçisi olacak. Çünkü menzili itibariyle süpersonik özelliklerinden dolayı muharip hava unsurlarına karşı çok etkili bir füze geliştiriyoruz. O anlamda hava sahamızda gök vatanımızda çok önemli bir aktör olacak GÖKHAN" ifadelerini kullandı.

Türk savunma sanayi, savunma teknolojilerindeki atılımlarına bir yenisini daha ekledi. Türk Hava Kuvvetleri’nin uzun menzilli hava hedeflerini etkisiz hale getirme kabiliyetini artırmak amacıyla TÜBİTAK SAGE tarafından GÖKHAN füzesi geliştirildi. "GÖKHAN", ramjet motor teknolojisi, yüksek manevra kabiliyeti ve çift yönlü veri bağı özelliğiyle yeni nesil hava-hava füzeleri arasında yerini alıyor. "GÖKHAN" İlk Milli Ramjet Motorlu Hava-Hava Füzesi yeni nesil platformlarda ortak muharebe ortamında görev yapabilecek.

"İlk defa Türkiye’de sıvı yakıtlı milli ramjet motorlu geliştirdiğimiz bir hava hava füzesi"

GÖKHAN füzesi hakkında bilgi veren TÜBİTAK SAGE Müdürü Kemal Topalömer, "GÖKHAN füzesi bizim ilk defa Türkiye’de sıvı yakıtlı milli ramjet motorlu geliştirdiğimiz bir hava hava füzesi. 2021 yılında Milli Savunma Bakanlığı ile imzaladığımız bir sözleşme kapsamında GÖKHAN füzemizi geliştiriyoruz. Füzemizi IDEF 2025 Fuarı’nda da ilk defa gün yüzüne çıkardık. Lansmanımızı da sayın bakanlarımızın katılımıyla icra ettik. Tabi bir sürprizle de karşılarına çıktık. Halihazırda sözleşmemizde yer alan menzilin ötesinde bir menzile gidecek bir sözleşme değişikliği ve o menzilden de daha ileriye gidecek yeni bir sözleşme imzasıyla lansmanımızı taçlandırdık. Menzile ilişkin şu anda bir şey söylemem mümkün değil. Hem stratejik hem de kritik bir proje o nedenle açıklamamız mümkün değil" dedi.

"GÖKHAN füzesi gök vatanımızın artık önemli bir bekçisi olacak "

GÖKHAN füzesinin gök vatanın bekçisi olacağını belirten Kemal Topalömer, "Çelik Kubbe bir hava savunma sistemi, GÖKHAN ise bir taarruz füzesi. GÖKHAN füzesi Çelik Kubbe’de değil ama gök vatanımızın artık önemli bir bekçisi olacak. Çünkü menzili itibariyle süpersonik özelliklerinden dolayı muharip hava unsurlarına karşı çok etkili bir füze geliştiriyoruz. O anlamda hava sahamızda gök vatanımızda çok önemli bir aktör olacak GÖKHAN" diye konuştu.

Türk savunma sanayinin gelişiminden de söz eden Kemal Topalömer, "Türk savunma sanayimiz her defasında daha da üzerine koyarak gidiyor. Firmalara olan ilgi çok yoğun. Fuarlar dışında da biz tüm şirketlerimiz özel kamu bu alanda faaliyet gösteren şirketlerimiz haftada en az 2-3 heyet ağırlıyoruz. O nedenle dost ve müttefik ülkelerin bize olan ilgisi çok yüksek. Biz de hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken bir yandan da onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek ölçüde gelişim ve üretimi planlıyoruz. 2024 yılını savunma sanayimiz yaklaşık 7 buçuk milyar dolar bir bütçeyle kapattı. Bunun ben önümüzdeki yıllarda kat ve kat artacağına inanıyorum. Teknolojik füzelerle birlikte hem ihracat rakamları artacak hem de ülkemizin bu alandaki bilinirliği daha da artmış olacak. KAAN projesine de çok kritik girdilerimiz var. Bütün bu gördüğünüz hava savunma seyir füzelerimiz, hava hava füzelerimiz Kaan’a da entegre olacak. Daha sonra KIZILELMA, Hürjet’e entegre edeceğiz. Bizim ülkemizde geliştirilen tüm hava unsurlarında yerli ve milli füzelerimiz birlikte görev icra edecekler" diye konuştu.

‘GÖKHAN’ın muadil bir sistemi NATO’da meteor füzesi"

GÖKHAN’ın muadil bir sisteminin NATO’da meteor füzesi olduğunu söyleyen Kemal Topalömer, "Biz GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN’ı geliştirdik. Türkiye’nin ilk yerli ve milli hava hava füzeleri bunlar. Bunları geliştirirken bazı ambargolarla karşılaştık. İlk başta aldığımız bazı alt bileşenleri alamaz hale geldik. Bunları da TÜBİTAK SAGE olarak kendi bünyemizde ve ilgi alanımızda olan konularda paydaş firmalarla birlikte yerli ve milli olarak geliştirdik ve bu duruma getirdik. Şimdi GÖKHAN’ın muadil bir sistemi NATO’da meteor füzesi. Meteor bir konsorsiyum projesi. İçerisinde 7 ülkenin katkısı var. Ama GÖKHAN füzesini biz alt bileşen bazında neredeyse yüzde 90 oranında yerlilik oranıyla geliştiriyoruz. Ve öyle de üretilecek" dedi.

Kemal Topalömer, "Burada ilk defa KAAN’ın iç ünitesine sığacak olan SOM-M’yi tanıtıyoruz. GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN füzelerimiz burada. BOZDOĞAN füzemizin farklı bir versiyonu olan ve deniz savunma sistemi, hava savunma sisteminde, Çelik Kubbe’nin de bir tamamlayıcısı olan Aselsan ile birlikte geliştirdiğimiz GÖKSUR’u da burada sergiliyoruz. KUZGUN, SİHA mühimmatlarımız burada. Alt sistemlerimizi de burada sergiliyoruz" diye konuştu.

"Savunma sanayimiz önümüzdeki yıllarda şu andakinden çok ve çok daha ileride olacaktır"

Gençlerin ilgisinden söz eden Kemal Topalömer, "Gençler o kadar bilgili ve ilgili ki hem sosyal medyadan hem buradan çok soru alıyoruz. Sanki projenin içindeler. Çok teknik ve detaylı sorular soruyorlar. Türkiye’de savunma sanayide çalışan kişilerin ortalama yaşı da 34. Bu çok ciddi bir rakam. Genç bir nüfusla bunları yapıyoruz. Arkadan çok daha farklı bir gençlik geliyor. Bu itici güçle ben iniyorum ki savunma sanayimiz önümüzdeki yıllarda şu andakinden çok ve çok daha ileride olacaktır" ifadelerini kullandı.