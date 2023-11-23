Gök vatanın koruyucusu SİPER envantere giriyor

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Füze Savunma Sistemi SİPER Ürün-1, 2024'te Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulacak.

Gök vatanın koruyucusu SİPER envantere giriyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Füze Savunma Sistemi SİPER Ürün-1, 2024’te Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulacak.

Milli Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER Ürün-1, envantere girmeye hazırlanıyor. SİPER Sistemi 2024’te Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulacak. Türkiye’nin katmanlı hava savunma ihtiyacı için büyük önem taşıyan ve stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen SİPER; uzun menzilde, yüksek irtifada ve dağıtık mimaride hava savunmasına imkan verecek.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman