Gökbey helikopterin 'Generatör Beyni' yerli üretim

Gökbey helikopterinin generatör kontrol ünitesinin tasarımını yapan Onlab Kurucu Ortağı Çağdaş Çırpan,” Özellikle generatör kontrol ünitesi yurtdışından tedarik edilen, ülkemizde üretilemeyen ve tedariği çok problemli olan ürünlerdi. İlk aşamada yılda 20 adet, daha sonrasında yılda 200 adet üretmeyi planlamaktayız. Jandarma Genel Komutanlığının şu an için 100 adet siparişi bulunmaktadır” dedi.

Sivil ve askeri alanda kullanılan motor sürücüleri, güç kaynakları, akıllı sensör ve uzaktan takip sistemleri tasarlayan Onlab, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul’un üye firması olarak ön plana çıkıyor. Aynı zamanda askeri alanda Gökbey helikopterlerinin generatör kontrol ünitelerinin tasarımı ile Türk savunma sanayisi için önemli adımlar atmaya devam ediyor. “Generatör kontrol üniteleri, yurtdışından tedarik edilen, ülkemizde üretilemeyen ve tedariği çok problemli olan ürünlerdi. Tedarik süreleri çok uzundu ve kimi zaman üretici firmaların politik ve stratejik gerekçelerle bilinçli şekilde ülkemize bu ürünleri vermemesi dolayısıyla helikopter üretimimize engel olabilme riski de taşıyordu” diyen Onlab Kurucu Ortağı Çağdaş Çırpan, önemli açıklamalarda bulundu.

“Türk savunma sanayisi için önemli bir aşama”

Onlab olarak Gökbey helikopterinin generatör kontrol ünitesinin tasarımını yaptıklarını dile getiren Çağdaş Çırpan, “Bu proje Türkiye’de FPGA kontrollü motor sürücüler arasında öncül ve yenilikçi bir projedir. Böyle bir motor sürücü geliştirilmesi, DO-254 sertifikasyon süreçlerine tabi olması ve tüm gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanıyor olması da hem bize oldukça önemli bir yetkinlik kazandırmakta hem de aynı zamanda Türk savunma sanayisi için önemli bir aşama olmaktadır” dedi.

“Tedarik süreleri çok uzun oluyor ya da ambargo koyuluyordu”

“Yine Gökbey helikopterinde ve daha sonraki aşamada Atak helikopterinde kullanılmak üzere silecek ve silecek pompası kontrol sistemi de geliştirmekteyiz” diyerek sözlerini sürdüren Çırpan, bu projenin de yine firmaları tarafından geliştirilen ve ilerleyen dönemde savunma sanayi firmalarına teslim edilecek bir ürün daha olduğunu belirtti. Silecek ve silecek pompasının; araçların bilinen silecekleri ve onun su püskürten pompasının helikopterler için olanı şeklinde tanımlanabileceğini söyleyen Çırpan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle generatör kontrol ünitesi yurtdışından tedarik edilen, ülkemizde üretilemeyen ve tedariği çok problemli olan ürünlerdi. Bildiğiniz gibi ülkemiz eskiden askeri ürünlere konan ambargolardan çok çekmiştir. Bundan dolayı askeri ekipman üretemez duruma geldiğimiz dönemler olmuştur. Bunları yerlileştirdiğimiz için savunma sanayi adına da önemli projeler olarak kabul edilmektedir.”

“Jandarma Genel Komutanlığının siparişleri için çalışıyoruz”

Jandarma Genel Komutanlığının Gökbey helikopteri için yakın zamandaki siparişleri için çalıştıklarını belirten Çırpan, “Bu nedenle bir an önce bu ürünlerin seri üretime girmesi beklenmektedir. İlk aşamada yılda 20 adet, daha sonrasında yılda 200 adet üretmeyi planlamaktayız. Tabii, bu rakamlar henüz öngörü aşamasındadır. Ancak örneğin sadece Jandarma Genel Komutanlığının şu an için 100 adet siparişi bulunmaktadır. Özetle yıllık ortalama 200 adet öngörümüz vardır” diye konuştu.

Yeni projeler yolda

Bunların yanı sıra ana savunma sanayi firmalarından bir tanesiyle şu anda bir proje üzerine görüşmelerinin sürdüğünü ifade eden Çırpan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kapsamda yine çok küçük hacimde yüksek güç verebilen kapasitede yüksek verimli motor sürücü geliştirme projesi üzerinde çalışmaktayız. Elektrik motorları; ulaşım araçlarından elektrikli ev aletlerine kadar aynı zamanda savunma sanayinde de kullanılan birçok ürünün hareket sağlayıcısıdır. Bu motorlar sürücülerle çalışmaktadır. Sürücüler motorlara hem fonksiyonellik hem de enerji tasarrufu özellikleri katmaktadır. Savunma sanayinde de enerji verimliliği sayesinde hem hareket kabiliyeti hem de menzil yüksek oranda artmaktadır.”

“Çeşitli anlaşmalarla satış yapıyoruz”

Çırpan sözlerini şöyle noktaladı: “Onlab olarak genelde tasarladığımız ürünleri kendimiz üretiyor ve satıyoruz. Makine ve cihaz üreten bazı müşterilerimiz için OEM üretim de yapabilmekteyiz. Yani müşterilerin kendi markalarıyla da üretebilmekteyiz. Üretimini kendi yapmak isteyen müşterilerimiz için ise lisans anlaşması yapmaktayız. Onlara üretim hakkını devrederek ürettikleri ürün başına lisans ücreti faturalandırmaktayız. Tüm haklarını baştan devralmak isteyen müşterilere de komple ürünün tüm haklarını devredebilmekteyiz. Bu anlamda esnek çalışma modeline sahibiz.”