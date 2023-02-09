Gökçeada Belediye Başkan Vekilliği'ne İYİ Partili Ercan İpek seçildi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçe Belediyesi’nde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan, tutuklu Belediye Başkanı Ünal Çetin’in yerine meclisteki oylamada başkan vekilliğine İYİ Partili Meclis Üyesi Ercan İpek seçildi.

Gökçeada ilçe Belediyesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan, tutuklu Belediye Başkanı Ünal Çetin’in yerine Başkan vekilinin seçmek için Gökçeada Belediyesi Şubat Ayı Olağandışı Meclis toplantısı Belediye Meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. İYİ Partili Meclis Üyesi Ercan İpek, 9 üyeli Belediye Meclisinde yapılan seçimin dördüncü turunda oylama katılan 7 üyeden 5’inin oyunu alarak Gökçeada Belediye Başkan Vekili oldu. Seçimin ardından Belediye Meclisi üyelerine teşekkür eden Gökçeada Belediye Başkan Vekili Ercan İpek, “Bugün meclis üyesi arkadaşlarımın takdiriyle beni uygun gördüler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugün birlik olma günü, ülkemizin içinden geçtiği durum hepimiz için üzücü bir durum. Birlik ve beraber olacağız. Biz afetin yaşandığı ilk günde devlet büyüklerimizle irtibata geçtik. Gökçeada Belediyesi olarak devletimizin, AFAD’ımızın emrindeyiz dedik. Bundan sonra da emrinde olacağız. Vatandaşlarımız, ülkemiz için yapılması ne gerekiyorsa inşallah bizde taşın altına elimizi soktuk ve sokmaya devam edeceğiz. Sadece bu sürecin birlik ve beraberlikle aşılabileceğini inanıyorum” dedi.

Gökçeada Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Belediye Başkanlığımızca 09.02.2023 tarihinde yapılan Meclis toplantısında İyi Parti Meclis üyesi Ercan İpek Başkan Vekili olarak seçilmiştir. Tüm Gökçeadamıza hayırlı olsun" denildi.

Ünal Çetin, 3 Şubat’ta tutuklanmıştı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 31 Ocak tarihinde Gökçeada Belediyesi’ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D, eski İYİ Parti Gökçeada ilçe Başkanı H.E., kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve diğer 5 şüpheli tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 3 Şubat tarihinde, İmar uygulamalarında usulsüz ruhsat verdikleri ve müteahhitlerden rüşvet aldıkları iddia edilen İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve İmar Müdürü Seval Duran ile rüşvete aracılık ettiği öne sürülen Hasan Erdem tutuklandı. E.B, R.G. ve B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.