Gökçeada'da rahatsızlanan 2 vatandaş tahliye edildi
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 2 vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 2 vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 2 vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşların tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale’ye getirilen vatandaşlar hastanelerde tedavi altına alındı.