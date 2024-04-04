Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tahliye edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tahliye edildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale’ye getirilen vatandaşlar hastane de tedavi altına alındı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb