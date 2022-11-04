Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaş tahliye edildi

Gökçeada'da rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaş tahliye edildi
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EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Gökçeada’da rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Gökçeada’da rahatsızlanan bir vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirerek Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine kaldırılmasını sağladı.