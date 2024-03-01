Gökçeada'da sokak hayvanlarının zehirlenmesine tepki

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde sokak hayvanlarının zehirlenmesini hayvanseverler yaptıkları yürüyüş ile tepki gösterdi.

Gökçeada ilçesinde sokak hayvanlarının zehirlenmesi nedeniyle hayvanseverler bir araya geldi. Hayvanseverler ‘’Hayvanlara Şefkat, Doğaya Saygı’’, ‘’Hayvana, Doğaya, Yeryüzüne Özgürlük", ‘’Gökçeada Hayvanlarına Sahip Çıkıyor ’’ yazılı pankartlar eşliğinde Belediye Meydanı’na kadar yürüyüdü. Yürüyüşe kaldırım ve dükkanlarda bulunan vatandaşlarda alkışları ile eşlik etti. Yürüyüşün ardından düzenleme komitesi adına basın açıklamasını okuyan Aslı Bektaş, "Bugün burada adamızın sokak hayvanlarına sahip çıktığını görüyoruz. Son zamanlarda yaşanan hayvan ölümleri bizleri üzmüştür. Bu katliamı yapanların adalet önünde hesap vermesini istiyor ve suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi. Yürüyüşe hayvanseverlerin yanı sıra siyasi partilerin belediye başkan adayları ve vatandaşlar katılım sağladı.