Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesindeki bugün yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında 26 Eylül tarihinde planlanan feribot tüm seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.