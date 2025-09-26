Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesindeki bugün yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında 26 Eylül tarihinde planlanan feribot tüm seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

