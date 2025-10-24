Gökçeada'nın kalkınması için yeni projeler masaya yatırıldı

Gökçeada’da sosyal gelişmeyi ve yerel kalkınmayı sağlayacak projeler, Kaymakam Osman Acar başkanlığında Proje Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Gökçeada’da yürütülecek projelerin planlanması ve uygulama sürecinin değerlendirilmesi amacıyla, Kaymakam Osman Acar başkanlığında Proje Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Toplantıya, İlçe Millî Eğitim Müdürü Zafer Tepeli, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı. Kaymakamlık bünyesinde kurulan Proje Ofisi çatısı altında gerçekleşen toplantıda; ilçede yürütülecek faaliyetlerin takvimi, proje lansman tarihleri ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıda ayrıca, projelerin ada halkıyla buluşturulacağı lansman etkinliklerinin kısa süre içinde yapılacağı bildirildi.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, toplantıda yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Gökçeada’da sosyal gelişmeyi ve yerel kalkınmayı sağlayacak projelerimizi önümüzdeki ay itibarıyla hayata geçiriyoruz. Kamusal Nezaket Akademisi, Sürdürülebilir Ada Projesi, Kültürden İrfana Seminerleri, Yazarlık Atölyesi, Ailecek Sporda Var Programı, 12 Ay Yaşayan Ada ve Engelsiz Ada gibi birçok projeyle ilçemize vizyon kazandıracağız. Amacımız; Gökçeada’nın her köşesinde sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir hale getirmektir."