Gökçeada ve Bozcaada'ya bugün ve yarınki feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, bugün ve yarın yapılması planlanan tarifeli feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada ve Bozcaada'ya bugün ve yarınki feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
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Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, bugün ve yarın yapılması planlanan tarifeli feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’ndeki fırtına nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada’ya bugün ve yarın yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gökçeada ve Bozcaada'ya bugün ve yarınki feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
Gökçeada ve Bozcaada'ya bugün ve yarınki feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
Gökçeada ve Bozcaada'ya bugün ve yarınki feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi