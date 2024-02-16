Gökçeada'ya 42 milyonluk Taşkın Koruma Projesi

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gökçeada’da aşırı yağışlar nedeniyle oluşan taşkınları önlemek amacıyla proje başlatıldığını açıkladı. Yatırım bedeli 42 milyon lira olan projeyle 1 köy ve 4 mahallenin, meydana gelebilecek taşkınlardan korunması amaçlanıyor.

İklim değişikliği kaynaklı yaşanan sağanak nedeniyle meydana gelebilecek taşkınlardan korunmak amacıyla Gökçeada’da düğmeye basıldı. Proje çerçevesinde, 1 köy ve 4 mahallenin taşkının oluşturabileceği zararlardan korunması için yaklaşık 3 kilometrelik bir hat boyunca, ıslah inşaatı yapılarak duvarlı kanallar ve menfezlerin yapımı gerçekleşecek.

Konuyla ilgili açıklama da bulunan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, ülke genelinde görülen aşırı yağışlardan görülebilecek zararları önlemeye çalıştıklarını belirterek, “Bir afet yaşanmadan önce gerekli tedbirleri almaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda yapılacak olan çalışma ile Fatih Mahallesi, Yeni Mahalle, Çınarlı, Yenibademli ve Kaleköy’ün içinden geçen derelerin, taşkınlardan korunması hedefleniyor. Sözleşmeler imzalandı ve 15 Mart’ta yer teslimi gerçekleşecek. 10 ay sonrasında ise proje tamamlanmış olacak. Sadece Gökçeada değil, Çanakkale’nin birçok noktasında benzer çalışmaların projelendirmeleri devam ediyor ve bu projelerin hazırlanması sonrasında ihale süreçlerine geçilecek” dedi.