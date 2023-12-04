Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’ndeki fırtına nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Buna göre; Gökçeada hattında, Gökçeada’dan saat 13.00, 18.00, 22.00 seferleri, Kabatepe’den ise saat 15.00, 20.00 seferleri iptal edildi.