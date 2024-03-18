Gökdere Çarşısı yeni yüzüyle hizmete girdi

Yıldırım Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlayan ve ihtiyaçlara cevap veremez durumdaki Gökdere Çarşısı’nı yenileyerek modern, güvenli, fonksiyonel bir çarşıya dönüştürdü.

Yıldırım Belediyesi tarafından yenilenen Gökdere Pazar Yeri hizmete açıldı. Yıllardır hizmet veren ve zamanla ihtiyaçları karşılayamayacak durumdaki pazar yerini sil baştan yenileyen Yıldırım Belediyesi, 18 bin 160 metrekarelik alanda uyguladığı proje çerçevesinde sadece pazar alanının yenilemekle kalmadı, bölgeye yeni bir park ve yeşil alan kazandırdı. Yine otopark, mescit, büfe, güvenlik noktası gibi birimlerle pazar alanı modern bir görüntüye kavuştu. Pazar alanının açılışına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, 23. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Hayrettin Çakmak, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Gökdere Pazar Yeri’ndeki çalışmaları kısa sürede tamamladıklarını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gökdere Pazarı, 20 yıldan fazla bir süredir hizmet veriyor. Dolayısı ile mevcut haliyle günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kalıyordu. Bu durumdan hem esnafımız hem de burada alışveriş yapan hemşehrilerimiz rahatsızdı. Onların talep ve önerileri doğrultusunda burada bir düzenleme yaptık. Pazartesi giyim, cuma günleri ise sebze meyve sebze pazarı olarak hizmet veren; Meydancık, Davutdede, Yıldırım, Sinandede, Şükraniye, Hacıseyfettin, Selimzade gibi mahallelerimizde ikamet eden insanlarımızın yararlandığı Gökdere Pazarı’nı sil baştan yeniledik. Yürüyüş yolları, alanları ve açık otopark bulunan Gökdere Pazar Alanı ilçeye değer katan önemli bir yatırım oldu. Günlük yaşamın bir parçası olan pazar alışverişini sağlıksız ortamlardan modern mekânlara taşıyoruz. mevcut pazar yerlerimizi de ilçemize yakışır hale getiriyoruz. Görev süremiz içerisinde Piremir, Güllük-Mimarsinan, Millet ve Büyükşehir Belediyemizin desteği ile Arabayatağı Kapalı Pazar Yeri’ni hizmete açtık. Bağlaraltı Kapalı Pazar Yeri’ndeki çalışmalarımızı tamamladık. Orayı da kısa süre içerisinde hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız. Vatandaşlarımızın güvenli ve hijyenik ortamda alışverişlerini yapabileceği kapalı pazar alanlarını artırmaya devam edeceğiz. Gelecek dönemde 11 mahallemize modern kapalı pazar alanı kazandırarak mevcut kapalı pazar alanlarımızın sayısını 17’ye yükselteceğiz. Yıldırım sizinle güzel mottosu ile birlikte yürüdüğümüz bu yolda parlayan Yıldırım’ı inşallah hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, “Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’ışurada gördüğüm manzaradan dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bir belediye başkanı için konunun bütün muhataplarını memnun etmek çok zordur. Başkanımız, ilgili kesimlerinin hepsinin memnuniyetini esas almış ve bunu başarmış. Kendisini yürekten kutluyorum. Ve şurada bir konuşma yaptı. Ne kadar samimi, lüzumsuz laf yok. Değil mi? Ne yaptıve neler yapılacak onları anlattı. Arkadaşlar, belediye başkanı dediğin böyle olur. Verdiği sözü tutar.Tutamayacağı sözü vermez. Daha sonra vatandaşlara hizmet için ne gerekirse gecesini gündüzüne katar ve çalışır. Sorulduğu zaman da verdiği söz hatırlamayanları değil, tutanları işte iş başında devam ettireceğiz ki memleket kalkınsın. Bizim insanımıza verdiği sözü hatırlamıyorum diye cevap verenler aslında milletin iradesine saygısızlığı dile getiriyorlar. Unutmayacaksınız ki hatırlayacaksınız. Biz, millet iradesini başımızın üstünde tutan ve millete hizmeti hakka hizmet gören bir anlayışın mensuplarıyız. Gökdere Pazar Yeri hayırlı olsun” diye konuştu. Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, “Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz, göreve geldiğinden bu yana birçok modern kapalı pazar alanını hizmete açtı. Bize olan desteklerinden ötürü başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Program, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve protokolün pazar ziyareti ile sona erdi.