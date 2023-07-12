Gökdere'de 'huzur koridoru'

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan peyzaj düzenlemeleriyle Gökdere’nin iki yakası, adeta ‘huzur koridoruna’ dönüştü. Gerek Irgandı Köprüsü gerekse de hat boyunca yenilenen aydınlatma sistemleri ile bölge geceleri de hem estetik hem de güvenli hale getirildi.

Türkiye’nin adı yeşille anılan tek kenti olan Bursa’nın yeniden yeşil kimliğine kavuşması için Bursa Millet Bahçesi, Vakıf Bera Kent Parkı ve Gökdere Millet Bahçesi gibi büyük ölçekli projeleri kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, mevcut yeşil alanları da Bursa’ya yakışır hale getiriyor. Bursa’yı kuzey güney ekseninde kesen Gökdere, Hacivat, Balıklıdere ve Deliçay’ı da ıslah projeleriyle kente değer katan alanlara dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, Gökdere’nin Setbaşı Kütüphanesi ile Gökdere Meydanı arasındaki bölümünü de peyzaj çalışmaları ile ayrıcalıklı bir alana dönüştürdü.

Tarım Peyzaj A.Ş. tarafından yapılan çalışmalarla derenin her iki yakası ayrıcalıklı bir alan oldu. Yaklaşık 12 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmada, 7500 metrekarelik alan rulo çimle kaplandı, 243 metrelik travers yol yapıldı. 379 metrekarelik amfi alanı oluşturulurken, 20 türden 70 bin çalı ile 25 adet ağaç dikildi. 200 metrekarelik alanda yapay kaya ve 735 metrekarelik alanda dikey bahçe uygulaması gerçekleştirildi.

Gerek Irgandı Köprüsü gerekse de hat boyunca yenilenen aydınlatma sistemleri ile bölge geceleri de hem estetik hem de güvenli hale getirildi. Çalışma çerçevesinde kurulan kamera sistemlerinin kontrolleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılırken, güvenlik ve zabıta ekiplerinin 7 gün 24 saat kesintisiz denetimleri bölge tamamen güvenli hale getirildi.