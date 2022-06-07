Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

Silivri Belediyesi Özel Kalem Müdürü Gökhan Daşgın, iki internet sitesinde kendisi hakkında ortaya atılan gayrimenkul alımı iddialarına açıklık getirdi. Sosyal medya sayfası üzerinden iddialara cevap veren Daşgın; “Bu şahıslar yönünden tüm hukuki başvurular avukatım tarafından yapılmış ve hukuki süreç başlatılmıştır” dedi.

Gökhan Daşgın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “6 Haziran 2022 tarihinde internet sitelerinde, Kaan Göktaş ve Kadir Koç isimli şahıslar tarafından yazılan yazılar üzerinden tarafıma birtakım ithamlar yöneltilmiş olup, söz konusu sitedeki haberler ve yazılar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Gerçek dışı ve hayal ürünü olgulara dayanan bu ithamlar şahsımı karalamaya yönelik olup, iftiranın ötesine geçemeyecek nitelikte soyut ithamlardır. Haberlerde belirtildiği gibi gayrimenkullerim hiçbir zaman olmamıştır. Gazeteci olduğu iddia edilen Kaan Göktaş isimli şahsın terör örgütü propagandası yaptığı daha önceki sosyal medya paylaşımlarından görülmektedir. Dolayısıyla, bu şahsın, şahsım üzerinden partimizi, belediyemizi ve ilçemizi karalamak istediği ortadadır. Bu şahıslar yönünden tüm hukuki başvurular avukatım tarafından yapılmış ve hukuki süreç başlatılmıştır. Bu konunun takipçisi olacağımı, hem şahsımı ve hem de şahsım üzerinden partimizi, belediyemizi ve ilçemizi karalamak isteyen bu şahısların yargılanarak gereken cezayı alması için tüm hukuki haklarımı kullanacağımı kamuoyuna saygı ile bildiririm”