Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

Silivri Belediyesi Özel Kalem Müdürü Gökhan Daşgın, yüksek miktarda gayrimenkul aldığı iddialarına cevap verdi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 07.06.2022 18:03
  • Güncelleme: 07.06.2022 18:09
Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Silivri Belediyesi Özel Kalem Müdürü Gökhan Daşgın, iki internet sitesinde kendisi hakkında ortaya atılan gayrimenkul alımı iddialarına açıklık getirdi. Sosyal medya sayfası üzerinden iddialara cevap veren Daşgın; “Bu şahıslar yönünden tüm hukuki başvurular avukatım tarafından yapılmış ve hukuki süreç başlatılmıştır” dedi.

Gökhan Daşgın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “6 Haziran 2022 tarihinde internet sitelerinde, Kaan Göktaş ve Kadir Koç isimli şahıslar tarafından yazılan yazılar üzerinden tarafıma birtakım ithamlar yöneltilmiş olup, söz konusu sitedeki haberler ve yazılar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Gerçek dışı ve hayal ürünü olgulara dayanan bu ithamlar şahsımı karalamaya yönelik olup, iftiranın ötesine geçemeyecek nitelikte soyut ithamlardır. Haberlerde belirtildiği gibi gayrimenkullerim hiçbir zaman olmamıştır. Gazeteci olduğu iddia edilen Kaan Göktaş isimli şahsın terör örgütü propagandası yaptığı daha önceki sosyal medya paylaşımlarından görülmektedir. Dolayısıyla, bu şahsın, şahsım üzerinden partimizi, belediyemizi ve ilçemizi karalamak istediği ortadadır. Bu şahıslar yönünden tüm hukuki başvurular avukatım tarafından yapılmış ve hukuki süreç başlatılmıştır. Bu konunun takipçisi olacağımı, hem şahsımı ve hem de şahsım üzerinden partimizi, belediyemizi ve ilçemizi karalamak isteyen bu şahısların yargılanarak gereken cezayı alması için tüm hukuki haklarımı kullanacağımı kamuoyuna saygı ile bildiririm” 

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
O faturalar iptal ediliyor

O faturalar iptal ediliyor

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Yılmaz: 'Öyle hikâye anlatarak tarım olmaz!'

Yılmaz: 'Öyle hikâye anlatarak tarım olmaz!'

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'da otomobil otobüs durağındaki öğrencilerin arasına daldı: 1 ölü, 8 yaralı

Kumburgaz'da otomobil otobüs durağındaki öğrencilerin arasına daldı: 1 ölü, 8 yaralı

Silivri'de ekmeğe zam: 4,5 TL oldu

Silivri’de ekmeğe zam: 4,5 TL oldu

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

3
Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

4
Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

5
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

6
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

DAHA FAZLA
Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

'Temaşamata' ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek

‘Temaşamata’ ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek

Ortaköy muhtarını seçiyor

Ortaköy muhtarını seçiyor

Tarih ve Kültür Mübadele Evi'nde yaşatılacak

Tarih ve Kültür Mübadele Evi’nde yaşatılacak

SAK, yine kurtardı

SAK, yine kurtardı