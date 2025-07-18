Gökhan Gül'ün yeni adresi Al-Okhdood oldu
Suudi Arabistan ekibi Al-Okhdood, Kasımpaşa'da forma giyen Gökhan Gül'ü kadrosuna kattı.
Suudi Arabistan ekibi Al-Okhdood, Kasımpaşa’da forma giyen Gökhan Gül’ü kadrosuna kattı.
Suudi Arabistan takımlarından Al-Okhdood, Kasımpaşa’dan defansif orta saha oyuncusu Gökhan Gül ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Futbolculuk kariyerine Almanya ekiplerinden Bochum’un altyapısında başlayan 27 yaşındaki futbolcu, Türkiye’de Gençlerbirliği ve Kasımpaşa formaları giydi.
Son iki sezondur lacivert-beyazlı oynayan Gökhan Gül, oynadığı 66 müsabakada 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.