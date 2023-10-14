Gökhan İnler, dernek açılışına katıldı

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler, siyah-beyazlı takımın malzeme sorumlusu Erdal Erdem'in desteklediği Umuda Uzanan Eller Derneği'nin şube açılışına katıldı.

Gökhan İnler, dernek açılışına katıldı
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Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler, siyah-beyazlı takımın malzeme sorumlusu Erdal Erdem’in desteklediği Umuda Uzanan Eller Derneği’nin şube açılışına katıldı.

Beşiktaş’ın 39 yaşındaki futbolcusu Gökhan İnler, dernek açılışına katıldı. İnler, Beşiktaş Futbol A Takımı Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem’in desteklediği Umuda Uzanan Eller Derneği’nin, Sultanbeyli’deki şube açılışında yer aldı. Burada çocuklarla da bir araya gelen tecrübeli futbolcu, fotoğraf çektirip imza dağıttı.