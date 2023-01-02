Gökhan Müftüoğlu ile Griden Beyaza Başarı

Sultangazi Belediyesi, Âşık Veysel Kültür ve Sanat Sezonu çerçevesinde, Eğitimci-Yazar Gökhan Müftüoğlu’nu konuk etti. “Griden Beyaza Başarı” adlı söyleşiye öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

Sultangazi Belediyesi tiyatro, seminer, söyleşi, sempozyum, konser, sinema gösterimi gibi bir çok etkinliği ilçe halkıyla buluşturmayı sürdürüyor. Türkiye’nin gelmiş geçmiş en değerli ozanlarından birisi olan Âşık Veysel’in adını taşıyan kültür-sanat sezonu, birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor.

Bu kez Eğitimci-Yazar Gökhan Müftüoğlu, Âşık Veysel Kültür ve Sanat Sezonu çerçevesinde Sultangazililerle bir araya geldi. Sultangazi Etkinlik Salonu’ndaki “Griden Beyaza Başarı” adlı söyleşi, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Salonda oturacak yer bulamayan öğrenciler, çareyi sahneye oturmakta buldu. Müftüoğlu, sahneyi öğrencilerle paylaşırken, söyleşi sırasında onlarla bol bol şakalaşmayı da ihmal etmedi.

Eğitimci-Yazar Gökhan Müftüoğlu, başarıya giden yolda dikkat edilmesi gerekenleri 5 ana başlıkta salondaki öğrencilere anlattı. En başta hedefin sorgulanarak doğru belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Müftüoğlu, hedefe doğru şekilde nasıl ilerleneceği hakkında önemli bilgiler verdi.

Öğrencilerin kuvvetli alkışını alan Müftüoğlu, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından programını sonlandırdı.