Gökhan öğretmen Silivri'de toprağa verilecek

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde Hatay'da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren genç öğretmen Gökhan Akkıvanç Silivri'de defnedilecek

Gökhan öğretmen Silivri'de toprağa verilecek
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Ailesi ile Silivri’de yaşayan ve görevi gereği 5 yıldır Hatay Antakya’da öğretmenlik yapan Gökhan Akkıvanç son yolculuğuna uğurlanacak.
Genç öğretmenin cenazesi yarın Kiptaş1. Etapta öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Alipaşa mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
 