Gökhan Sezen'le Sanat Müziği Gecesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından düzenlenen konserde sahne alan Gökhan Sezen, söylediği birbirinden güzel şarkılarla müzikseverlere keyifli bir gece yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Türk Sanat Müziği Bölümü’nün Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği ‘Bursalı Bestekarlar’ konseri, Şef Meriç Ersal’ın yönetiminde yapıldı. Bursalı müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin ilk bölümünde orkestranın ses ve saz sanatçıları, bestekarlar Bimen Şen, Kadri Şençalar, Ali Erköse, Selahattin Erköse, İsmail Baha Sürelsan, Kutlu Payaslı, Zeki Müren, Akın Özkan, Erdinç Çelikkol ve Yıldırım Gürses’in beğeniler eserlerini icra etti.

Konserin ikinci bölümünde de konuk sanatçı Gökhan Sezen sahne aldı. Konserde, Türk Sanat Müziği’nin sevilen şarkıları seslendirilirken, sanatseverler de eşsiz bir müzik yolculuğunun tadını doyasıya çıkardı. Muhteşem gecenin konuğu usta sanatçı Sezen, Bursalı hayranlarının gönlünü fethetti. Konser sonunda, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, sanatçılara teşekkür ederek, çiçek verdi.