Gökkuşağı Koleji, Antalya ve Bursa'da yeni kampüsler açıyor

İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplam altı şubesiyle eğitim hayatına devam eden Gökkuşağı Koleji, 2023-2024 eğitim öğretim yılında Antalya Muratpaşa ve Bursa Özlüce’de yeni kampüsler açmaya hazırlanıyor. Yerli ve yabancı velilerin yoğun talepleri üzerine bu şehirlerde kampüs açma kararı alan okul, uluslararası eğitim anlayışı ve başarılarıyla fark oluşturmaya devam ediyor.

Gökkuşağı Koleji, IB (International Baccalaureate) ve Cambridge International School gibi prestijli uluslararası programlar sayesinde öğrencilerine dünya standartlarında eğitim sunuyor. Okulun "CAP Programı: Aktif Ol, Geleceğini Şekillendir!" sloganıyla başlatılan Creativity-Activity Program; öğrencilere üreticilik, aktivite ve keşfetme becerilerini geliştirmek için özel imkânlar sunuyor.

The Duke of Edinburgh’s Award Programı ile öğrencilere liderlik, iş birliği, sosyal sorumluluk ve kişisel gelişim gibi kilit beceriler kazandıran Kolej, öğrencilerin geleceğe en verimli şekilde hazırlanmalarını hedefliyor.

Okul bahçesi çerçevesinde düzenlenen "Garden Day" programı ile öğrenciler, doğal dünya ile bağlantı kurarak odaklanma, sabır, işbirliği, takım çalışması ve sosyal becerilerini geliştiriyorlar.

Kampüs ağı genişletiliyor: 5 İlde toplam 8 kampüs

1997 yılında Abdulkadir Gayretli tarafından kurulan Gökkuşağı Koleji’nin Ankara, İstanbul ve İzmir’de toplamda 6 kampüsü bulunuyordu. “Her çocuk içinde ışıltısını göstermeyi bekleyen güçlü bir cevher taşır” diyen Gayretli, Gökkuşağı Koleji’nin Antalya Muratpaşa ve Bursa Özlüce kampüslerinde sunacağı eğitim programlarının, diğer kampüslerindeki başarıları ve uluslararası yaklaşımını yansıtacak şekilde tasarlandığını belirtti. Her iki kampüste de modern eğitim teknolojileri ve öğrenme ortamlarıyla öğrencilere zengin ve etkili eğitim deneyimleri sunulması hedefleniyor.

Kolej, yeni açılacak kampüslerle birlikte Türkiye’nin dört bir yanında eğitimde kalite ve başarı anlayışını yayarak, uluslararası arenada yetişmiş ve donanımlı bireyler yetiştirmeye devam edecek. Antalya Muratpaşa ve Bursa Özlüce kampüslerinin açılışı, okulun Türkiye’deki eğitim sektörüne olan güçlü bağlılığının ve gelişimine katkıda bulunma arzusunun bir göstergesidir. Yeni kampüsler, eğitim kurumunun gelecekte daha da büyüyen bir eğitim ağı oluşturma hedefine doğru atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.