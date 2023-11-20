Gökkuşağı Koleji öğrencilerinden CAFMUN başarısı

Gökkuşağı Koleji Ataşehir Şubesi Birleşmiş Milletler Model ekibi, 15-18 Kasım tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen CAFMUN etkinliğinde dikkat çekici performans sergiledi. Öğrenciler, 6 üstün delege ödülü ve 1 mansiyon ödülü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Birleşmiş Milletler Simülasyon Müsabakası olarak bilinen MUN (Model United Nations); ortaokul, lise ve üniversitede eğitim gören öğrencileri kapsıyor. Bu müsabakalarda öğrencilerin, Birleşmiş Milletlerin kanatlarından birine atanarak görevleri bulunan ülkeyi ve haklarını gözeterek en iyi şekilde savunması ve verilen probleme çözüm sunması bekleniyor. CAFMUN Birleşmiş Milletler Simülasyon Müsabakasında temel amaç olarak; katılımcı lise öğrencilerinin İngilizceyi kullanarak BM’nin konuşup tartıştığı meseleleri temsil ettikleri ülkelerden yola çıkarak en doğru ve insanlar adına başarılı olacak bir sonuç bildirgesi yapmaları gerekiyor. Birleşmiş Milletler Model ekibi, Berkay Onur Sayar’ın liderliğinde 15-18 Kasım tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen CAF MUN etkinliğinde, kriz komitesi de dâhil olmak üzere çeşitli BM komitelerinde üstün başarı göstererek tüm katılımcılarda kalıcı bir izlenim bıraktı. Öğrenciler, 6 üstün delege ödülü ve 1 mansiyon ödülü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

6 üstün delege ödülü ve 1 mansiyon ödülü

Uluslararası standartlara ve yüksek donanıma sahip olan Gökkuşağı Kolejleri; sportif, bilimsel ve sosyal alanda öğrencilerine çeşitli imkânlar sağlayarak yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Gökkuşağı Koleji Ataşehir Şubesi Birleşmiş Milletler Model ekibi, CAF MUN Birleşmiş Milletler Simülasyon Müsabakası’nda farklı, kritik ve hayati konuların çözümü için çalıştı. Ekibin ödül alan üyeleri ise şöyle:

- Yağmur Zehra Güneş - HCC - Komite Başkan

- Fidan Musazade - UNODC - Güney Kore - Üstün Delege Ödülü

- Han kaya - Jcc - Henry Clinton - Üstün Delege Ödülü

- Rand Abunijem - ECOFIN - Romanya - Üstün Delege Ödülü

- Sayeh Bolour - HCC - William Hamilton - Üstün Delege Ödülü

- Abdel Hakeem - HCC - Jaques Necker - Üstün Delege Ödülü

- Taylan Ferit - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi - Mansiyon

- Viyana Parvizian - ECOFIN - Üstün Delege Ödülü