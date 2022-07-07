Göknil ve Salih İnce çiftinin çocukları oldu

Silivri eski Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın kızı Göknil İnce Işıklar ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oğlu Salih Arda İnce'nin kızları dünyaya geldi. İnce, haberi sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu;

"Gelinim Göknil ve oğlum Salih Arda’nın kızları Mercan Ada İnce ailemize katıldı. Meriç Asya’dan sonra Mercan Ada ile ikinci kez dede olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyorum. Hoşgeldin torunum, şansın, bahtın açık olsun."