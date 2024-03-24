Göknur Güleryüz: 'Umarım şampiyonluğa giden yolda devam ederiz'

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı kalecisi Göknur Güleryüz, Galatasaray derbisini takım oyunu ile kazandıklarını belirterek, "Umarım şampiyonluğa giden yolda devam ederiz ve şampiyon biz oluruz" dedi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Galatasaray’ı 2-1’lik skorla yendi. Sarı-lacivertlilerin kalecisi Göknur Güleryüz karşılaşma sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu hafta ve ondan önceki haftalarda çok iyi çalıştık. Şanssız puanlar kaybettik ama hiçbir zaman inancımız kaybetmedik. Takım oyununu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Bu hepimizin zaferi. Umarım şampiyonluğa giden yolda devam ederiz ve şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta oynayacakları Beşiktaş derbisiyle ilgili ise Güleryüz, şunları söyledi:

"Biz maç maç gittik her zaman, her maç bizim için final oldu. İnanıyorum ki bu maçta olduğu gibi diğer maçlara takım gücünü sahaya yansıtıp o maçı da kazanacağımıza inanıyorum."