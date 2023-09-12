Göktürk 2. Caz Müzik Festivali heyecanı
Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Göktürk Caz Festivali 16 ve 17 Eylül tarihlerinde Göktürk Özgecan Aslan Parkı'nda ikinci kez gerçekleşiyor.
Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Göktürk Caz Festivali 16 ve 17 Eylül tarihlerinde Göktürk Özgecan Aslan Parkı’nda ikinci kez gerçekleşiyor.
Fatih Erkoç’tan Taylan Erler Band’e; Solanch de la Rosa’dan Dilek Sert Erdoğan’a, Bike Fetullaeva’dan Golden Horn Brass’a cazın yıldızlarının yer alacağı festival 2 gün boyunca katılımcılara müzik şöleni yaşatacak.
Bilet ve rezervasyonun gerek olmadığı Göktürk 2. Caz Festivali ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilecek.