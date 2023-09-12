Göktürk 2. Caz Müzik Festivali heyecanı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Göktürk Caz Festivali 16 ve 17 Eylül tarihlerinde Göktürk Özgecan Aslan Parkı'nda ikinci kez gerçekleşiyor.

Göktürk 2. Caz Müzik Festivali heyecanı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Göktürk Caz Festivali 16 ve 17 Eylül tarihlerinde Göktürk Özgecan Aslan Parkı’nda ikinci kez gerçekleşiyor.

Fatih Erkoç’tan Taylan Erler Band’e; Solanch de la Rosa’dan Dilek Sert Erdoğan’a, Bike Fetullaeva’dan Golden Horn Brass’a cazın yıldızlarının yer alacağı festival 2 gün boyunca katılımcılara müzik şöleni yaşatacak.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Bilet ve rezervasyonun gerek olmadığı Göktürk 2. Caz Festivali ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilecek.