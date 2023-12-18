Göktürk-2 uydusu 11 yıl boyunca dünya etrafında 60 bin tur attı

Milli Savunma Bakanlığı, 11 yıl önce uzaya gönderilen Göktürk-2 uydusunun aradan geçen zamanda dünya etrafında 60 bin tur atarak görüntü çektiğini bildirdi.

Göktürk-2 uydusu 11 yıl boyunca dünya etrafında 60 bin tur attı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı, 11 yıl önce uzaya gönderilen Göktürk-2 uydusunun aradan geçen zamanda dünya etrafında 60 bin tur atarak görüntü çektiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “11 yıl önce bugün uzaya uğurladığımız Göktürk-2 uydumuz, geçen süre içinde dünyanın etrafında 60 bin tur atarak görüntü çekti” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Göktürk-2 uydusu, dünyanın herhangi bir yerinden coğrafi bir kısıt olmaksızın yüksek çözünürlüklü görüntü kaydedebiliyor. Bunun yanı sıra Göktürk-2 uydusu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Keşif Uydu tabur Komutanlığı personeli tarafından 7/24 komuta ediliyor.