Gökyüzü meraklıları Sındırgı'da buluşacak

Türkiye’nin en karanlık noktalarından biri olan Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Ulus dağında Gökyüzü Gözlem Şenliğinin ikincisi gerçekleştirilecek. Ulus Dağı eteklerinde bulunan Gözören kırsal mahallesi Sarıcaova mevkiinde 11-13 Ağustos tarihleri arasında gökyüzünün muhteşem şekilleri gözlemlenecek.

Eşsiz doğası, doğal güzelliği ve temiz havasıyla yaz kış binlerce ziyaretçi ağırlayan Ulus Dağı Sarıcaova mevkii, bu kez gökyüzü ve bilim meraklılarını bir araya getirecek. Işık kirliliğinin az olması ve bölgenin en karanlık noktalarından biri olması nedeniyle gökyüzü çıplak gözle bile net bir şekilde görülebiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Sındırgı Kaymakamlığı, Sındırgı Belediyesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek “Gözküyüzü Gözlem Etkinliklerinin ilk etabı Sındırgı Gökyüzü Gözlem Şenliği “ doğa ve gökyüzü severleri bir araya getirecek.

Gökyüzü Gözlem Şenliği’ne Türkiye’nin dört bir yanından gökyüzü bilim meraklısı, profesörler, doğaseverlerin katılması hedefleniyor.

Sarıcaova Yaylasının eşsiz doğasında kamp kuracak misafirler gündüz, doğal güzelliklerin, güneşin ve temiz havanın tadını çıkarmanın yanısıra, çocuk ve yetişkinlere özel bilimsel eğitimler, yöresel etkinlikler ile vakit geçirecek, gece ise gökyüzünde olan görsel şölene şahitlik edecek. Uzay ve gökyüzü temalı yarışmalar da şenlik gibi gerçekleştirilecek. Gündüz eğitimlerinde katılımcılara gece karanlığında yıldızlara bakarak yön bulma eğitimleri de verilecek. Etkinlik ve eğitimler öğle saatlerinde başlayacak.

Şenliklerin gece bölümünde ise Sarıcaova Yaylası’nda karanlık gökyüzü çıplak gözle izlenebilecek. Işık kirliliğinin önüne geçilecek bir gecede gökyüzü gözlemleri yapılırken sadece yaz mevsiminde görülebilecek takımyıldızları, Satürn, Jüpiter, Ay ve diğer gezegenlerde görülebilecek. Teleskoplar gökyüzündeki görsel şöleni, yıldızları ve gezegenleri izlemek isteyenler için kurulacak. Gökyüzü şekilleri hakkında katılımcılara bilgi verilecek.

Doğal şehir Sındırgı’da herkese göre bir etkinlik yer aldığını, eşsiz doğanın farklı etkinliklere elverişli olduğunu ve bu güzellikleri de ziyaretçilerle paylaşmak istediklerini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “Gökyüzünün görsel şölenine Türkiye’nin en karanlık noktalarından biri olan Sarıcaova yaylasında muhteşem bir şenlikle eşlik edeceğiz. Meteor yağmurlarını da hep birlikte seyredeceğiz. Sındırgı’mız da ikincisini gerçekleştireceğimiz Gökyüzü Gözlem Şenliği doğaseverleri ve bilim meraklılarını buluşturacak. Çocuklarımız ve yetişkinler için Gökyüzü bilimcileri, Profesörler tarafından uzay ve gökyüzü eğitimleri verilecek, ödüllü yarışmalar gerçekleştirilecek. Yöresel etkinlikler ve muhteşem doğa da kamp kuracak ziyaretçilerde muhteşem bir dört gün geçirecek. Gelin gökyüzünün görsel şovunu birlikte izleyelim. 11 -13 Ağustos Sındırgı’da gökyüzü zamanı” dedi.