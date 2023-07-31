Gökyüzünde binlerce uçurtma dans etti

İzmit Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Uçurtma Şenliği’nde çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlik çerçevesinde çocuklara dağıtılan 3 bin uçurtma gökyüzünde adeta dans etti.

İzmit Belediyesi, yaz tatilinde çocuklar için birbirinden güzel etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Bu çerçevede İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Seka Park Uçurtma Tepesi’nde Uçurtma Şenliği düzenledi. Renkli uçurtmaların gökyüzünde danslarının izlendiği programda çocuklar için 3 bin uçurtma dağıtıldı. Ayrıca çocukların kendi uçurtmalarını yapabileceği atölye çalışması da gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de katıldığı program keyifli anlara sahne oldu.