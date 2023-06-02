Gökyüzünde sıralı ışık merak uyandırdı

Kocaeli'de şehrin farklı noktalarından gökyüzünde görüntülenen sıralı halede ışıklar merak uyandırdı.

Gökyüzünde sıralı ışık merak uyandırdı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Kocaeli’de şehrin farklı noktalarından gökyüzünde görüntülenen sıralı halede ışıklar merak uyandırdı.

Körfez ve Kartepe ilçelerinde gece saatlerinde gökyüzünde zincir şeklinde ışıklar görüntülendi. Gökyüzünde sıra sıra hareket eden ışıkları görenler şaşkınlık yaşarken o anları kayıt altına aldı. Öte yandan tanımlanamayan ışıkların Elon Musk’a ait SpaceX’in Starlink uyduları olabileceği değerlendiriliyor.