Gökyüzünde zorlu mesai: TEİAŞ ekipleri hatları helikopterle bakımdan geçiriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ekipleri, helikopter destekli bakım çalışmalarıyla yüksek gerilim hatlarını kışa hazırlıyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 76 bin kilometreyi aşan elektrik iletim altyapısı kışa hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), ülke genelindeki elektrik iletim altyapısının kesintisiz ve güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamak amacıyla helikopter destekli çalışmalar yürütüyor. Helikoptere bağlı bir sepetle gökyüzüne yükselen uzman ekipler, yerden metrelerce yukarıda hatların bakım ve onarımlarını yapıyor. Bu çalışmalar, özellikle kış aylarında hatlarda kar ve buz yükü nedeniyle meydana gelebilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla sonbahar aylarında yoğunlaşıyor. Türkiye’de ve yurt dışında özel eğitim alan 25 kişilik uzman ekip, 154 bin ile 400 bin volt seviyesindeki yüksek gerilim hatlarında dönüşümlü olarak korkusuzca görev yapıyor.

Hassas görev

Ekipler, özel bir halatla helikoptere bağlanan sepet içinde elektrik hatlarının zamanla yıpranan arıtıcı, damper, ikaz küresi ve bağlantı elemanlarının bakım, onarımlarını yapıp değişimlerini gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar esnasında hava şartları, hat gerilimi ve rüzgar etkisi gibi değişkenler sürekli olarak takip ediliyor. Bu sayede hem personel güvenliği sağlanıyor hem de hatların işletme sürekliliği en üst düzeyde korunuyor.

Kesintisiz enerji

Uluslararası standartlarda yürütülen operasyonlar sırasında enerji akışının kesilmesine gerek kalmıyor. Hatların işletme güvenliği artarken bakım süreleri önemli ölçüde kısalıyor. Bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 60 bin bakım, montaj ve onarım operasyonunu başarıyla tamamlayan ekipler, zaman ve iş gücü verimini arttırıyor.