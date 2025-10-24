Gökyüzünün misafirleri için mesai başladı

Trakya’da her yıl olduğu gibi bu yıl da leyleklerin göç yolları üzerindeki güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Göç döneminin tamamlanmasının ardından ekipler, leyleklerin önümüzdeki baharda yuvalarına güvenle dönebilmeleri için bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), yaklaşık 300 bin direk, 20 bin kilometreyi aşan hat ağı ve 10 binden fazla trafoyla Trakya’nın her noktasına enerji ulaştırırken; aynı zamanda doğayla uyumlu bir enerji altyapısı oluşturma yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Göç yolları üzerinde yer alan Trakya’da, leyleklerin baharda güvenle yuvalarına dönebilmesi için yapılan periyodik bakımlar her yıl titizlikle yürütülüyor.

Bu kapsamda, termal kameralı dron teknolojisi kullanılarak Trakya genelindeki leylek yuvaları düzenli olarak taranıyor; tespit edilen hasarlı yuvalar onarılıyor, yuvalarda bulunan çöpler temizleniyor ve uygun noktalara yeni platformlar kuruluyor. TREDAŞ ekipleri, hem enerji şebekesinin hem de yaban hayatının güvenliğini sağlamak için bakım ve güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Termal dron teknolojisiyle yürütülen bu çalışmalar, aktif enerji hatlarının güvenliğini artırırken, leyleklerin doğal yaşam alanlarının korunmasına da önemli katkı sağlıyor.

TREDAŞ, yalnızca enerji dağıtımıyla değil; doğa dostu uygulamalarıyla da bölgenin sürdürülebilir geleceğine katkı sunmaya devam ediyor.