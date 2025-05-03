Göl kenarında patlamamış top mermisi bulundu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü sahilinde patlamamış bir top mermisi bulundu. Sahilde oynarken bir çocuk tarafından bulunan Alman yapımı 1916 yılı üretimi olan top mermisi, bomba imha ekibi tarafından imha edildi.

Olay, Orhangazi’de İznik Gölü iskele mevkiinde meydana geldi. Piknik için göl kenarına giden bir ailenin 13 yaşındaki çocuğu, göl kenarında oyun oynarken su içinde bir top mermisi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, ekipleri İznik Gölü Orhangazi sahilindeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Piknik alanı ve sahil şeridini boşaltan polis çevrede geniş önlem aldı. 1916 yılı üretimi olan ve Alman malı olduğu belirlenen top mermisi nedeniyle olay yerine bomba imha uzmanı ekipleri çağrıldı. Muhafaza altına alınan patlamamış top mermisi, bomba imha uzmanı ekipleri tarafından fünye ile uzaktan patlatılarak imha edildi.