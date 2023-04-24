Gol sonrası güvenlik bariyerlerini devrilmesi sonucu futbolcu ve taraftarlar ölümden döndü

Bilecik’te oynanan ve şampiyonun belirleneceği maçta Söğütspor’un golü sonrası futbolcular tribünlere koşarken, güvenlik bariyerlerini devrilmesi sonucu futbolcu ve taraftarlar ölümden döndü.

Bilecik 1. Amatör Lig play-off final maçında A Grubu namağlup lideri Söğütspor ile B Grubu namağlup lideri Vitraspor karşı karşıya geldi. Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’ndan oynanan müsabakaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Maçın normal süresi golsüz beraberlikle sonuçlandı. 15’şer dakikalık uzatmaların ilk yarısının 102. dakikasında gelişen atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Söğütsporlu Furkan Dumlu, topu filelere göndererek, skoru 1-0 yaptı. Gol sonrası tüm futbolcular tribünlere koşarken, tribünlerden aşağı atlayan taraftarlar da büyük sevinç yaşadı. Bu esnada tribünler ile saha arasındaki polis güvenlik bariyerleri devrilince hem futbolcular hem de taraftar altında kaldı. Barikatlar kaldırılırken, şans eseri yaralanan olmadı.

117. dakika saha karıştı

Müsabakanın ikinci uzatma devresinin 117. dakikasında Söğütspor atağında Samet Çelebi, topu filelere göndererek, durumu 2-0’a getirdi. Bu esnada kulübede bulunan Söğütspor yöneticisi Erol Uçar, yaklaşık 100 metre depar atarak gol sevinci yaşamaya gitti. Ardından Vitraspor taraftarları sahaya pet şişe atınca, Erol Uçar da bunu alarak tribünlere yeniden fırlattı. Bu hareket sonrası Vitraspor taraftarları adeta çılgına dönerken, şeref tribününde bulunan taraftarlar da duruma tepki gösterdi. Yönetici Erol Uçar’ı da güvenlik güçleri dışarı çıkardı.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Söğütspor, Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu oldu.

"Çok şükür hak yerini buldu"

Söğüt Belediye Başkanı ve kulübün as başkanı İsmet Sever, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Çok şükür Söğüt’ün şehremini olarak böyle bir mutluluğu tatmak çok güzel bir duygu. 3 yıldır bunun için uğraşıyoruz. Çok şükür hak yerini buldu. Heyecanlanmamak elde değil. İnşallah son maçımız da BAL’a yükselme baraj maçımızda 1969 Bilecik Spor Kulübü ile olacak. Onda da hak eden kazansın diyeyim, futbol bu kazanmak da var kaybetmek de var ama tabii ki hedefimiz BAL. Malum Bilecikspor ilimizi temsil ediyor. Gönül ister ki Bilecikpor en az şimdi iki lig daha var profesyonel, 2. Lig’de olmasını istiyoruz, arzu ederiz ilimiz olarak ama hak eden oynasın, hak eden yükselsin, ben hep bunu söylüyorum, bunun peşinde olacağım" dedi.

Söğütspor, 30 Nisan Pazar günü Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’ndan 1969 Bilecik Spor Kulübü ile BAL play-off müsabakasına çıkacak. Kazanan takım seneye Bilecik’i BAL’da temsil edecek.