Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, vatandaş ve personelle bayramlaştı

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ramazan Bayramı dolayısıyla başkanlık makamında personel ve vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma programında Odabaşı, kendisini ziyarete gelen misafirleri kapıda karşılayarak tek tek bayramlarını tebrik etti.

Bayramlaşmada vatandaşlarla sohbet eden Odabaşı, onların talep ve önerilerini dinledi. Program boyunca hatıra fotoğrafı çektiren Odabaşı, bayramın getirdiği birlik ve beraberlik duygusunun Gölbaşı’nda güçlü şekilde hissedildiğini ifade etti.

Öte yandan Gölbaşı Belediyesi personeliyle de bayramlaşan Odabaşı, bayram süresince vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına sahada aktif olarak görev yapan ekibine teşekkür etti. Odabaşı, temizlikten zabıtaya, teknik ekiplerden sosyal destek birimlerine kadar birçok alanda hizmetlerin bayram boyunca aralıksız sürdürüldüğü vurguladı.

"Gölbaşı’nda bu güzel atmosferi hep birlikte yaşadık"

Odabaşı "Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı’nda hemşehrilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Bayram süresince vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve konforu için tüm ekip arkadaşlarımız büyük bir özveriyle sahada görev yaptı. Bu süreçte gösterdikleri gayret ve fedakârlık için her bir mesai arkadaşıma gönülden teşekkür ediyorum. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, dayanışma ruhumuzu güçlendiren çok kıymetli zamanlardır. Gölbaşı’nda bu güzel atmosferi hep birlikte yaşadık. İnşallah önümüzdeki bayramlarda da aynı dayanışma ve kardeşlik duygularıyla bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.