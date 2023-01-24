Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Mevlüt Karakaya ile beraber Tulumtaş Mağarası'nı gezdi

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ile beraber ATO Başkanı Gürsel Baran, önceki dönem Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Salih Bezci ve beraberindeki heyete Tulumtaş Mağarası’nı gezdirdi.

Mağara hakkında heyete bilgiler veren Şimşek, 21 Mart’taki açılışın önemini vurguladı. Ankara’nın turizmine önemli bir katkı yapıldığının altını çizen Başkan Şimşek, “Her gün bir kanal buraya geliyor, röportaj yapıyoruz, daha açılmadı ama haberlerden görüp vatandaşlar geliyor. Az önce girişte Antalya’dan gelen vatandaşlarımız vardı. Onlarla konuştuk, teşekkür ettiler burası için, biz de kendilerine teşekkür ettik ilgi gösterdikleri için” dedi.

“Buradaki toprak, okyanusların altındaki topraklarla aynı”

Başkan Şimşek, “Şu an sıcak bir haber daha aldık. Biz buradaki araştırmalarımız Ankara Üniversitesi ile beraber yapıyoruz. Buradan almış oldukları toprak örneği, okyanus altındaki topraklarla aynı durumdaymış. Bu da güzel bir haber yeni almış olduğumuz” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, “Ankara’da çok önemli bir değer. 5 milyon yılda oluşmuş sarkıtlar, dikitler var. Kendi kendini yenileyen mağaralar oldukça nadir, Tulumtaş bunlardan biri. Bugün buraya ATO başkanlarımızın gelmiş olması turizm açısından da önemli. Belediye başkanımızın buraya el atması ve valiliğimizin desteğiyle burası çok güzel bir hale geldi. Tanıtım noktasında da ATO başkanlarımızın büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Ben de sizin geldiğinizi öğrenince grup toplantısından çıktıktan sonra buraya geldim” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, “Bir Avrupa başkentinde ya da şehrinde böyle bir eser olsa ziyaretçisi günde on binlerdir, yüzbinlerdir. Biz Ankara olarak buranın farkında değiliz. Bu da bizim bir eksikliğimiz, inşallah bundan sonra turizmdeki ağırlığımızı hissettireceğiz. Biz ATO olarak Tulumtaş Mağarası için elimizden gelen ne varsa yapacağız” dedi.

Önceki dönem ATO Başkanı Salih Bezci, “Ben Lübnan’da seneler önce bir mağara görmüştüm. Buraya benziyor. Oraya milyon sayıda turist geliyordu. Ankara’ya gelen turistler bir gün kalıyor ama burası açıldıktan sonra belki de daha uzun kalacak” ifadelerini kullandı.