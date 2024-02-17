Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Artvin ve Bayburtlularla bir araya geldi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Bayburt ve Artvinli vatandaşlar ile bir araya geldi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ve beraberindeki ekip, Bayburt İli Polatlı Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği’nde düzenlenen kahvaltı programında Dernek Başkanı Fatih Yaşlıoğlu ve Bayburtlu vatandaşlarla buluştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Gölbaşı’nda Bayburtlu, Artvinli ve daha birçok ilden vatandaşların yaşadığını ifade ederek, “Ankara’mızda hep birlikte büyük bir aile olmuş durumdayız. Ramazan Şimşek’in başkanlığında Gölbaşı Belediyemiz birçok vizyon projesine imza attı. Gölbaşı artık metropol bir ilçe haline geldi. Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Milletimizin desteği ile önümüzdeki yerel seçimlere de Cumhur İttifakı damgasını vuracak. Daha yapılacak çok iş, çok proje var” şeklinde konuştu.

“Birlik ve beraberliğimiz ile attığımız her adımı güçlendirecek” diyerek berberlik vurgusu yapan Başkan Şimşek, Gölbaşı’nda yaşayan Bayburtlu ve Artvinli vatandaşlara önerileri, görüşleri ve destekleri için teşekkür etti. Başkan Şimşek, Gölbaşı’na 2019 yılından itibaren seçim beyannamesinin dışında da birçok eser kazandırdıklarını vurgulayarak, “Açtığımız projeler sayesinde yerli yabancı binlerce turist ilçemize geldi. Gölbaşı’nın kapılarını dünyaya açtık. 31 Mart’ta Cumhur İttifakı olarak büyük bir başarıya daha imza atacağız, hem Gölbaşı hem Ankara hem de Türkiye kazanacak” diye konuştu.