Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusu yapanlara başarılar diledi

Ankara’nın Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi partilerine belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yapan isimlere başarılar diledi.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı. Belediye başkanlığı için aday olmak isteyenler, aday adaylığı başvurularını tamamladı. Süreç devam ederken Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, siyasi nezaket örneği göstererek, Gölbaşı Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunan isimlere başarılar diledi.

Başkan Şimşek mesajında, “Cumhur İttifakı belediye başkanı olarak pandemi demeden, afet demeden gecemizi gündüzümüze kattık ve sizler için çalıştık. Bugün anlımızın akıyla Gölbaşı ailesi olarak, her gün gelişen güzelleşen, her gün değişen bir ilçeye aşkla birbirimize ise sevgiyle bağlanan bir yapıya kavuştuk” İfadelerini kullandı.

“Çok sesli ve renkli bir seçim olmasını temenni ediyorum”

“Yerel seçimlerin yaklaştığı bu süreçte belediye başkan aday adaylığı için, başvurularını tamamlayan bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum” diyen Başkan Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

“Çok sesli ve renkli bir seçim olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle Cumhur İttifakı olarak bu seçimlerde önce Allah’ın izni sonra genel başkanlarımızın takdiri, sizlerin desteğiyle başarıyla geçireceğimize inancım sonsuzdur. Burada ne olursa olsun en önemli şey, Gölbaşı’mıza yakışan birbirimize bağlığımızı, saygımızı ve sevgimizi kaybetmeden bir ilçe olduğumuzu Ankara’ya göstermemiz. Biz bir ve kocaman bir aileyiz. Bu ailemize de gölge düşmesini istemeyiz, istemedik. Hepinizi sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlıyorum.”