Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek emlak danışmanlarıyla kahvaltıda buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek emlak ve gayrimenkul danışmanlarıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek emlak ve gayrimenkul danışmanlarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Programa Gölbaşı Belediye Başkanvekili Nevzat Dulkadir, Ankara Gölbaşı Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım ve derneğin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kahvaltı programında konuşan Şimşek, “Gölbaşı Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla yerel esnafımızın her zaman destekçisiyim. Gölbaşı’mızı çalışkan esnaflarımızla birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz. Gölbaşı’nda marka sayısını artırmamız gerekiyor, bu konuda sizden de destek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Şimşek, Gölbaşı’nın kapılarını dünyaya açacaklarını belirterek, “Emlak Müşavirleri Derneği’mizle hazırladığımız, bizim de talep ettiğimiz bu toplantıya katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sizlerin oylarıyla Belediye Başkanı olduk. Gölbaşı’nın kapılarını dünyaya açacağız dedik, birçok vaatlerde bulunduk. Bunları da gerçekleştirdik. Seçim beyannamemizde yer verdiğimiz projelerin yüzde 98’ini yaptık. Hayvanat Bahçesi, Teleferik ve Bioenerji Tesisi kaldı. Bioenerji Tesisi projemizi Cumhuriyet Köyü projesi içinde yapıyoruz. Beyannamemizde olmayan projelerimizi de yaptık, gerçekleştirdik” diye konuştu.

“Koltuktan güç alan değil, koltuğa güç veren olacağız”

Şimşek, vatandaşlara hizmet etmek için çalıştıklarını vurgulayarak, “Biz Gölbaşı’nın hizmetkarıyız, makamlar geçici, biz koltuktan güç almıyoruz, vatandaşlarımızın desteğiyle güç veriyoruz, onlar için çalışıyoruz. Ben de Gölbaşı ailemizde sizin bir kardeşinizim” dedi.

Şimşek ayrıca, “Bizi eleştirin, biz doğruyu bulalım, eleştiri geliştirir. Biz eleştiriye açığız” açıklamasında bulundu.

“Gölbaşı geçmiş yıllara oranla son 3 yılda büyük aşama kaydetti”

Şimşek, Gölbaşı’nın 54 mahallesiyle 150 bin nüfusuyla büyük bir aile olduğunun altını çizdi. Şimşek, “Ben ilçemi tanıyorum. Gölbaşı, stratejik bir ilçe, turizm, öğrenci, sanayi, tarım ve hayvancılık, eğitim kenti. 922 ilçe arasında en özellikli ilçede bulunuyoruz. Devletin birçok stratejik kurumu ilçemizde bulunuyor. Mogan ve Eymir göllerimiz var, üniversitelerimizin kampüsleri var. İlçemizin farkında olmamız gerekiyor. Bütün köylerinde doğalgaz bulunan ender ilçelerdeniz, belki de bu konuda tekiz. 2021 yılında bin 861 ruhsat, 2022 yılında 2300 ruhsat verdik. Bizden çok bunları veren başka bir belediye yok” dedi.

Şimşek, “1970’li yıllarda üç tane sinema salonu vardı, iki tanesi açık hava sinemasıydı. 150 bin nüfuslu ilçe var ama sinema salonu yoktu. Biz yaptık, artık 4 tane sinema salonumuz açılacak. Seçim beyannamemizi zaman zaman önüme koyar bakarım. Ne vaat ettim, vatandaşlarımız için neleri yaptım diye” şeklinde konuştu.

Amaçlarının, üniversite öğrencileri ve turistler için ilçeyi ilgi odağı haline getirmek olduğunu vurgulayan Şimşek, “Mogan gölünü temizledik, 54 km yürüyüş ve bisiklet yolu yapıyoruz. Amacımız esnafımızı da desteklemek. Anket yaptırdım. Öğrencilerin yüzde 78’i göle inmemiş. Tramvay projemizle yukarıdaki öğrenciyi aşağıya indireceğiz. Turizm açısından da önemli. Ücretsiz olarak, nostaljik tramvay olarak hazırladık. Avrupa ülkelerine gittiğiniz zaman meydanlarda araç yoktur. İnsan sirkülasyonu araç olmayan yerde olur, doğru olan bu. Büyük Gölbaşı Merkezi projemize Türk Yolu adı altında başladık. İki katlı otopark yapıyoruz, marina, amfi tiyatro yapıyoruz” dedi.

Şimşek, “Tulumtaş mağaramıza dünyadan insanlar geliyor. 5 milyon yıl önce oluşuma başlamış bir mağara. Dünyada tek olan Uluslararası Bilardo Kompleksimizde dünya şampiyonaları düzenleniyor. Dünyadan turistler Gölbaşı’na geldi. Daha da gelecek. Esnafımıza da katkı oluyor. 365 günün 360’ında açık bir merkez olan Uluslararası Bilardo Kompleksi’nde 5 tane Dünya Şampiyonası oynanacak, 20 Temmuz’da müsabakalar başlıyor. Üniversiteliler Caddesi projemiz bitmek üzere. 4 sinema salonu, 37 dükkan olacak. Üniversiteler caddesi alanının ve projesinin 1 Milyar TL değeri var şu an. Tarım kenti dediğimiz Gölbaşı’na oldukça modern ve temiz Kurban Kesim Alanı yaptık. 2019 yılında yaptığımız tesis aynı zamanda fuar alanı olarak kullanılıyor. Bu tesis afet anlarında toplanma alanı olarak da tasarlandı. Biz gelene kadar Kurban Kesim Alanı yoktu. Orada Uluslararası Tarım Fuarı yaptık, 220 firma, 500 marka ile Gölbaşı’nın ismini duyurduk” şeklinde konuştu.

“Kişi başı gelir bütçeye oranla 800 TL idi biz 9 bin TL’ye çıkardık”

Şimşek, kiralık araç sistemini bitirdiklerini bu sayede 185 milyon TL kar ettiklerini vurgulayarak bütün araçların belediyeye geçtiğini söyledi.

“Hilal Kart’la kalplere dokunuyoruz, Gölbaşı’nın parası Gölbaşı’nda kalıyor”

Şimşek, “Hilal Kart’ın sistemini değiştirdik. Artık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız yerel esnafımızdan bu kartla istedikleri alışverişi yapabilecekler. Zincir marketlerde değil, tamamen yerel esnaflarımızda geçerli olacak. Bu sayede kalplere dokunarak hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı hem de yerel esnafımızı destekliyoruz. Gölbaşı’nın parası Gölbaşı’nda kalıyor” dedi.

“Doğumdan ölüme kadar vatandaşımızın yanındayız”

Şimşek, “Hoş Geldin Bebek projemizle eşim Yeşim Hanım ev ev dolaşarak yeni doğan bebek paketlerimizi ailelerimizle paylaşıyor. Cenaze araçlarımızı yeniledik, başka bir ile nakletmek gerekiyorsa onu da gerçekleştiriyoruz, yani doğumdan ölüme kadar her zaman vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Hatalarımız, eksiklerimiz olabilir, insanız. Ama emin olun sizlerin hakkını hiç kimseye yedirmiyoruz. Gönül rahatlığıyla Gölbaşı’nı dolaşıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.