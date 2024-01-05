Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Hacıhasan İlkokulunu ziyaret etti

Hacıhasan İlkokulu’nu ilçe protokolü üyeleriyle ziyaret eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çocukların ilgi odağı oldu. Keyifli anlar geçiren Şimşek, çocuklara hediye dağıttı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Kaymakam Refiki Ejder Şahin, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz ve Hacıhasan Muhtarı Mükerrem Çelik, Hacıhasan İlkokulu’nu ziyaret etti.

Okul müdürü Semra Doğanay’la bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Şimşek, okul ziyareti sırasında şiir okuyan çocukları dinledi ve tebrik etti. Şimşek, yoğun sevgisiyle karşılaştığı çocuklara, puzzle, oyuncak araba ve bebek hediye etti.

Şimşek ve protokol daha sonra, yaz tatilinde çocuklara resim kursu veren 40 senelik ressam Nur Garip’in çizimlerinin sergilendiği Hüdaverdi Vakfı Sanat Merkezi’ndeki resim atölyesini ziyaret etti. Resimleri tek tek inceleyen protokol üyeleri, Nur Garip’i çalışmalarından dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.