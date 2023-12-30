Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, hemşehri dernekleriyle kahvaltıda buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İl Hemşehri Dernekler Platformu’nun her ay bir il hemşehri derneğinin ev sahipliğinde yaptığı kahvaltı programına katıldı. Aralık ayındaki kahvaltı programını, Gölbaşı Artvin İl Hemşehri Derneği düzenledi.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Gölbaşı İlçe Müftüsü Yusuf Bingöl; Ankara Kulübü, Yozgat, Çorum, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Samsun, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Gümüşhane, Bayburt il hemşehri derneklerinin ortaklaşa oluşturduğu İl Hemşehri Dernekler Platformu’nun, her ay bir il hemşehri derneğinin ev sahipliğinde düzenlediği kahvaltı programında il hemşehri dernekleri başkanları, yardımcıları ve üyeleriyle bir araya geldi. Aile ortamı samimiyetinde gerçekleşen kahvaltı programında Başkan Şimşek, “Gölbaşı Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla çalışan ve üreten esnaflarımızın her zaman destekçisiyim. Gölbaşı’mızı emektar yerel esnaflarımızla ve tüm hemşehrilerimizle birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Aralık ayındaki kahvaltı programını Gölbaşı Artvin İl Hemşehri Derneği düzenledi. Programda terör saldırısında şehit olan askerler, gaziler ve Gazze’de hayatı kaybedenler ve yaralananlar için dualar edildi.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, kahvaltı organizasyonu için il hemşehri derneklerine teşekkür ederek, “Derneklerin bir araya geldiği böyle bir platforma daha önce hiçbir yerde rastlamadım. Bu nedenle Gölbaşı’ndaki il hemşehri derneklerimizi tebrik ediyorum, nazar değmesin” dedi.

“Biz büyük bir aileyiz”

Aile ortamı samimiyetinde gerçekleşen kahvaltı programında birlikte kocaman bir aile olduklarını vurgulayan Başkan Şimşek, “Biliyorsunuz seçim ortamı yaklaşıyor, saygı sevgi içerisinde bu aile ortamımızın bozulmadığı bir atmosfer diliyorum. Amaç Gölbaşı’mızın kalkınması, ilçe sakinlerimizin mutlu olması. İl hemşehri derneklerimizle her zaman dirsek temasında olduk, hep beraberiz, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz inşallah. Biz Gölbaşı olarak bu birlikteliği il hemşehri derneklerimizle beraber çok güzel yakaladık” diye konuştu.

Başkan Şimşek konuşmasını, “Evimizin etrafını nasıl güzelleştirebiliriz, hep beraber bu şekilde çalışmamız gerekiyor. Hepimiz el ele vereceğiz ve Gölbaşı’mızı daha da iyi yaşanabilir bir hale getireceğiz” sözleriyle noktaladı.