Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek kadın esnafla bir araya geldi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, eşi Yeşim Şimşek ile birlikte ilçede hizmet veren kadın esnafla Kadın Dayanışması programlarında bir araya gelmeye devam ediyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, eşi Yeşim Şimşek ile birlikte ilçede hizmet veren kadın esnafla Kadın Dayanışması programlarında bir araya gelmeye devam ediyor. Gölbaşı’ndaki kadın esnaflarla buluşan Başkan Şimşek, “Gölbaşı Belediyesi olarak tüm imkânlarımızla çalışan ve üreten kadınlarımızın her zaman destekçisiyiz. Gölbaşı’mızı çalışan kadınlarımızla birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin, AK Parti ve MHP Gölbaşı İlçe teşkilatları ve Gölbaşı’nda emek gösteren kadın esnaf katıldı.

Başkan Şimşek, “2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendilerin görevlendirmesi ve sizlerin kıymetli destekleriyle göreve geldik ve ilçe sakinlerimizin yaşamını güzelleştirmek için çalışmalara başladık. Seçim beyannamemizde vaat ettiğimiz projelerin yüzde 98’ini gerçekleştirdik. İnşallah Cumhur İttifakı’mızın gücü ve sizlerin desteğiyle ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Lansman törenimizde vizyon projelerimizi ve yaptıklarımızı paylaştık. Oldukça titiz şekilde hazırlanan kitapçığımız büyük beğeni aldı, tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Gölbaşı geçmiş yıllara oranla büyük aşama kaydetti”

Başkan Şimşek, Gölbaşı’nın 54 mahallesiyle 150 bin nüfusuyla büyük bir aile olduğunun altını çizdi. Başkan Şimşek, “Ben ilçemi tanıyorum. İlçe sakinlerimizin de ilçemizi iyi şekilde bilmesi gerekiyor. Gölbaşı, stratejik bir ilçe, turizm, öğrenci, sanayi, tarım ve hayvancılık, eğitim kenti. 922 ilçe arasında en özellikli ilçede bulunuyoruz. Devletin birçok stratejik kurumu ilçemizde bulunuyor. Mogan ve Eymir göllerimiz var, üniversitelerimizin kampüsleri var. Türkiye’nin en temiz ilçesi seçilen ilçemizin farkında olmamız gerekiyor” dedi.

Başkan Şimşek, “1970’li yıllarda üç tane sinema salonu vardı, iki tanesi açık hava sinemasıydı. 150 bin ilçe var ama sinema salonu yok. Biz yaptık, artık 4 tane sinema salonumuz var. Biz vaatlerimizi gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

“Tramvay güzergâhını değiştireceğiz”

Amaçlarının, üniversite öğrencileri ve turistler için ilçeyi ilgi odağı haline getirmek olduğunu vurgulayan Başkan Şimşek, “Mogan Gölü’nü temizledik, orada 70’li yıllarda kürek yarışları oluyordu, şimdi tekrar başlıyor, ilçemizi her alanda geliştiriyoruz. Bunların bilinmesi gerekiyor. 54 kilometre yürüyüş ve bisiklet yolu yaptık. Amacımız esnafımızı da desteklemek. Tramvay projemizle yukarıdaki üniversite öğrencilerimizi aşağıya indiriyoruz. Esnaflarımızla her zaman istişare halindeyiz, tramvay güzergâhımızı değiştirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Biz vatandaşlarımız ne isterse, nasıl isterse o şekilde hizmet veren, sizler için çalışan kişileriz.

Tulumtaş Mağaramıza dünyadan insanlar geliyor. 5 milyon yıl önce oluşuma başlamış bir mağara. Dünyada tek olan Uluslararası Bilardo Kompleksimizde dünya şampiyonaları düzenleniyor. Dünyadan turistler Gölbaşı’na geldi. Daha da gelecek. Esnafımıza da katkı oluyor. Otel, taksi, dolmuş, bakkal, market herkes iş yaptı. 365 günün 360’ında açık bir merkez. Ankara’nın başkent oluşunun 100. yılında 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Salonu’muzu açtık, minik evlatlarımız ücretsiz şekilde buz pateni ve tırmanma sporlarıyla tanışıyor. Hiç durmadan çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Üniversiteliler Caddesi projemiz bitmek üzere. 4 sinema salonu, 37 dükkân olacak. 1,5 milyar TL değeri var şu an oranın, hepimizin değeri. Üniversiteler Caddesi’ne Bowling Federasyonu ile iş birliği içinde Bowling Salonu da yaptık. Bin 800 tane başvuru var orası için, tüm markalardan oldukça ilgi görüyor. Gölbaşı esnafımıza da sesleniyorum, marka oluşturun, marka alın ve buraya ilgi gösterin, Üniversiteliler Caddesi hepimizin, ilçemizin önemli değeri. Cemal Gürsel Caddesi’ne tamamen granit döşedik. Hiçbir masraftan kaçınmıyoruz. Günü kurtarmak için iş yapmıyoruz. 40 yıl, 50 yıl gidecek şekilde kaliteli tadilatlar yapıyoruz. Tarım kenti diyoruz oldukça modern ve temiz Kurban Alanı yaptık. Aynı zamanda burası fuar alanı. 2019’da yaptık, orası aynı zamanda toplanma alanı afet anlarında. Biz gelene kadar Kurban Kesim Alanı yoktu. Orada Uluslararası Tarım Fuarı yaptık, 220 firma, 550 marka ile Gölbaşı’nın ismini duyurduk” açıklamasında bulundu.

“Gölbaşı’mızın merkezine sahip çıkmamız gerekiyor”

Gölbaşı’nı marka kent yapma hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Şimşek, “Gölbaşı’mızın merkezine özel önem göstermemiz gerekiyor, esnaflarımızla çalışanlarımızla hep beraber sahip çıkmamız ve geliştirmemiz gerekiyor. Gölbaşı kabuğunu kırmaya başladı. Biz esnaflarımıza her zaman destek oluyoruz” dedi.

Başkan Şimşek, kiralık araç sistemini bitirdiklerini, 136 yeni aracı öz kaynak bünyesine kattıklarını, bu sayede 185 milyon TL kar ettiklerini vurgulayarak hepsinin borcunun bittiğinin de altını çizerek bütün araçların belediyeye geçtiğini söyledi.

“Hem esnafımızı hem de ihtiyaç sahiplerimizi destekliyoruz”

Başkan Şimşek, “Hilal Kart’ın sistemini değiştirdik. Artık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, dükkân camında “Bu İş Yerinde Hilal Kart Geçerlidir” çıkartması bulunan yerel esnaflarımızdan bu kartla istedikleri alışverişi yapabiliyor. Bu sayede yerel esnafımızı da destekliyoruz. Zincir marketlerde değil, tamamen yerel esnaflarımızda geçerli. Her ay Gölbaşı’ndaki yerel esnafımıza önemli katkı sağlanmış oluyor. Yeni dönemde Hilal Kart sistemini geliştirip yaygınlaştırarak geri dönüşüm için puan sistemi uygulamasını başlatacağız” dedi.

Bütün köylerdeki camilerde su ısıtmalı, güneş ısıtmalı sistemlerin olduğunu, kameralı sistemlerin bulunduğunu vurgulayan Başkan Şimşek, “Bütün köylerinde doğal gaz bulunan ender ilçelerdeniz, belki de bu konuda tekiz. Vatandaşlarımızı tüp, soba, kömür gibi dertlerden kurtardık” açıklamasında bulundu.

“Doğumdan ölüme kadar vatandaşımızın yanındayız”

Başkan Şimşek, “Hoş Geldin Bebek projemizle eşim Yeşim Hanım ev ev dolaşarak yeni doğan bebek paketlerimizi ailelerimizle paylaşıyor. Cenaze araçlarımızı yeniledik, başka bir ile nakletmek gerekiyorsa onu da gerçekleştiriyoruz, yani doğumdan ölüme kadar her zaman vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Hatalarımız, eksiklerimiz olabilir, insanız. Ama emin olun sizlerin hakkını hiç kimseye yedirmiyoruz. Gönül rahatlığıyla Gölbaşı’nı dolaşıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.