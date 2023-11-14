Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, mahalli idareler seçimi aday adaylığı başvurusunu yaptı

Ankara’nın Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Belediye Başkan Adaylığı için aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, spor kenti, turizm kenti, sanayi kenti, tarım kenti, öğrenci kenti olarak vurguladığı Gölbaşı’nda vizyon projelerine devam etmek amacıyla 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Gölbaşı Belediye Başkan Adaylığı için aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Şimşek, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Gölbaşı Belediye Başkanlığı için adaylık sürecini tekrar başlatmak üzere aday adaylığı başvurumuzu yaptık. Bundan ötürü büyük bir gurur ve sorumluluk duyuyorum. Geçtiğimiz dönemde hayata geçirdiğimiz hizmetlerimizi daha da ileriye taşıma arzusundayız. Gölbaşı’mızı daha yaşanabilir, daha konforlu ve daha sürdürülebilir bir yer haline getirmek adına çıktığımız bu yolda, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirerek, ilçemizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Gölbaşı’mızın kapılarını dünyaya açıyoruz demiştik, buna devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmaların üstüne koyarak birçok farklı alanda önemli ve kalıcı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.”